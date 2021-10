Die 1977 entführte Lufthansa-Passagiermaschine „Landshut“ soll bis Anfang 2024 in Friedrichshafen für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Das sei das Ziel der dafür zuständigen Bundeszentrale für politische Bildung, sagte ihr Präsident, Thomas Krüger, der Deutschen Presse-Agentur. Das Flugzeugwrack steht seit vier Jahren in einem Hangar am Flughafen Friedrichshafen. Die Bundeszentrale plant rund um die Maschine ein Bildungs- und Dokumentationszentrum über Terrorismus in Deutschland.