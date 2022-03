Hohe Spritpreise führen zu Tanktourismus

Der Krieg in der Ukraine führt hierzulande zu steigenden Spritpreisen. Gerade an der Grenze zu Österreich rechnet der ADAC deshalb mit immer mehr Tanktourismus. Etwa 1,92 Euro hat der Liter Super am Freitagmorgen in Friedrichshafen gekostet, in Lochau in Österreich lag er bei 1,68 Euro. Grund für die Preisunterschiede sind in der Regel Steuern und Abgaben. Der ADAC Südbaden geht davon aus, das mit den steigenden Spritpreisen in Deutschland, Fahrten ins Ausland für das Tanken immer beliebter werden, auch wenn in Österreich wegen des Ukrainekrieges ebenfalls die Preise teurer würden.