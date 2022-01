In der Volleyball-Bundesliga der Männer ist die Hauptrunde mit sofortiger Wirkung beendet. Aufgrund der Corona-Pandemie gäbe es ansonsten noch zu viele Nachholspiele bis zum Start der Zwischenrunde in zehn Tagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind in der Zwischenrunde in einer Gruppe mit den Teams aus Berlin, Frankfurt und Düren.