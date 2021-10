"Schrauber-Lotti" und das James-Bond-Getriebe vom Bodensee

Im aktuellen James-Bond-Film gibt es einen Nachbau des Autos Aston Martin MB5, bekannt aus dem Film "Goldfinger". Möglich gemacht hat das eine Ingenieurin von ZF in Friedrichshafen.

Am Bodensee wurde auch schon das Getriebe des Original-Autos für den Film "Goldfinger" aus dem Jahr 1964 hergestellt. Verantwortlich für den Nachbau ist die Ingenieurin Elisa Marie Vetter. Wegen ihres besonderes Geschicks wird sie auch "Schrauber-Lotti" genannt.

Für tausend Aston Martins stellte ZF in den 1960er-Jahren die Getriebe her. Im historischen Zeichnungsarchiv in Friedrichshafen sind die Baupläne noch vorhanden. Damit konnten Vetter beziehungsweise "Schrauber-Lotti" und ihr Kollege Maurizio Pomino sich an die Arbeit machen für den Nachbau des Aston Martins im neuen James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben".

Das damals im Film verwendete Fahrzeug sei mit allen Gadgets, den technischen Spielereien, nachgebaut worden, wie etwa Schleudersitzen und Maschinengewehren, die aus den Scheinwerfern kommen, sagt Vetter. Dass sie mit Nachbau des ZF-Getriebes teilhaben durfte an der Auto-Rekonstruktion, macht sie auch etwas stolz.