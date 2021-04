per Mail teilen

Die Sparkasse Bodensee, mit Hauptsitzen in Friedrichshafen und Konstanz, verzeichnete 2020 ein verändertes Kundenverhalten. Online- und Mobile Banking habe während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, hieß es am Dienstag im Rahmen einer virtuellen Bilanzpressekonferenz. 2020 registrierte die Sparkasse Bodensee 8,4 Millionen Kartenzahlungen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von fast 22 Prozent. Außerdem seien mehr als zwei Drittel der Privatgirokonten inzwischen für das Onlinebanking freigeschaltet. Einen deutlichen Zuwachs gebe es auch bei der hausinternen App. 34.000 Nutzer hätten diese inzwischen auf ihr Smartphone heruntergeladen, ein Plus von 15 Prozent.