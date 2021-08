Der erneute Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn sorgt auch für viele Zugausfälle in der Region Bodensee-Oberschwaben. In Friedrichshafen zum Beispiel fallen Züge Richtung Radolfzell, Ulm und Lindau aus. Auf der Strecke der Bodensee-Oberschwaben-Bahn gibt es laut eines Sprechers einen Schienenersatzfahrplan mit Bussen. Aber auch hier sei aufgrund der Verkehrssituation mit Verspätungen zu rechnen. In Konstanz fallen Züge nach Karlsruhe aus. Der von der Schweizer Bahn betriebene "Seehas", der über Radolfzell nach Engen führt, ist nicht vom Streik betroffen. Bereits bei einer ersten Streikrunde vor eineinhalb Wochen war es in der Region Bodensee-Oberschwaben zu massiven Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr gekommen.