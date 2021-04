Ein junger Mann ist in Friedrichshafen schwer verletzt worden, als er vor der Polizei flüchtete und mit einem Auto zusammenstieß. Laut Staatsanwaltschaft Ravensburg wollte die Polizei den Mann am Samstag kontrollieren, weil er mit dem Handy telefonierte während er Rad fuhr. Der Mann fuhr davon und an einer roten Ampel kam es zu dem Unfall. Er hatte mehrere kleine Drogenpäckchen dabei und mehrere hundert Euro in bar. Der mutmaßliche Drogendealer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.