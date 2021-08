Im Corona-Testzentrum am Flughafen Friedrichshafen haben sich mittlerweile mehr als 240 Reiserückkehrer testen lassen. Das Landratsamt Bodenseekreis ist nach fast zwei Wochen Betrieb zufrieden mit der Bilanz.



Die Teststation für Fluggäste aus Risikogebieten wird seit Ende Juli vom Landkreis gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Von Beginn der Tests bis Sonntagabend gab es nach Angaben des Landratsamtes sieben Ankünfte aus Risikogebieten mit insgesamt 688 Passagieren. Davon hätten sich 242 Personen kostenlos testen lassen. Das sei die Mehrzahl der Passagiere, die in Deutschland bleiben. Viele Fluggäste würden vom Bodensee-Airport weiter in die Schweiz reisen, so das Landratsamt.

Sechs Corona-Fälle identifiziert

Die Tester wurden fündig: Bei fünf der sieben Ankünfte wurde durch die Tests jeweils mindestens ein Passagier positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt gab es sechs positive Befunde. Eine betroffene Person lebt im Bodenseekreis, für sie wurde Quarantäne angeordnet. Die Kontaktpersonen wurden informiert. In allen anderen Fällen wurden die zuständigen Gesundheitsämter informiert.

Gut geschützt sind diejenigen, die am Flughafen in Friedrichshafen Reiserückkehrer auf Corona testen Pressestelle Landratsamt Bodenseekreis

Tests verpflichtend für Rückkehrer aus Risikogebieten

Seit Samstag müssen sich Einreisende aus internationalen Risikogebieten bei der Rückkehr nach Deutschland testen lassen. Das können sie in den Testzentren an Flughäfen, aber auch in ärztlichen Praxen. Praxen, die mögliche Corona-Patienten nicht versorgen können, überweisen diese an eine nächstgelegene Corona-Schwerpunktpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung.