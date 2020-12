Das baden-württembergische Sozialministerium hat die Standorte für die Corona-Impfzentren in den Landkreisen bekanntgegeben. Die Entscheidung sei in Abstimmung zwischen Ministerium, Städte-, Landkreis- und Gemeindetag sowie den Kommunen gefallen.

Im Kreis Ravensburg wird das Impfzentrum in der Ravensburger Oberschwabenhalle eingerichtet. Im Kreis Biberach wird es die Gemeindehalle in Ummendorf sein. Für den Landkreis Sigmaringen wurde die Sporthalle der ehemaligen Kaserne in Hohentengen ausgesucht. Im Kreis Konstanz entsteht das Impfzentrum in der Stadthalle Singen, und im Bodenseekreis wird in der Messe Friedrichshafen geimpft.

800 Impfungen pro Tag und Impfzentrum

Die Impfzentren sollen ab Mitte Januar betriebsbereit sein. Es ist geplant, dort täglich bis zu 800 Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Die Lieferung des Impfstoffes wird vom Land organisiert. Für die Sicherheit sind die Betreiber der Hallen, das jeweilige Ordnungsamt und die Polizei zuständig. Im bayerischen Landkreis Lindau sind zwei Impfzentren geplant.