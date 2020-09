In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien sind in der Region Bodensee-Oberschwaben Corona-Fälle an Schulen aufgetreten. Das teilten die Landratsämter dem SWR mit. Im Bodenseekreis wurden Infektionen an zwei Schulen bekannt, ebenso im Kreis Sigmaringen an einer Schule. Entsprechende Quarantäne-Maßnahmen wurden angeordnet. In den Kreisen Ravensburg und Biberach wurden bisher seit Schulbeginn keine Neuinfektionen an Schulen festgestellt.