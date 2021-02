Im Bodenseekreis gibt es ab Montagabend keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Wie das Landratsamt mitteilte, lag der Kreis in den vergangenen Tagen unter einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50. Damit dürften Anwohnerinnen und Anwohner das Haus in der Nacht wieder ohne triftige Gründe verlassen. Es sei jedoch weiter nicht gestattet, sich in Gruppen zu treffen. Das gelte auch für private Räumlichkeiten, so das Landratsamt.