Seit Montag gilt in ganz Baden-Württemberg die Notbremse. Friseure dürfen danach zwar weiter aufbleiben, aber Kunden müssen einen negativen Test vorweisen. Nicht jedem Kunden gefällt das.

Im Friseursalon von Carmen Crepinsek in Friedrichshafen-Kluftern ist immer noch viel los. Trotz der vielen Kunden hat auch sie schon erste Absagen bekommen, wegen der Testpflicht. "Wir haben Absagen, weil das vielen Leuten zu kompliziert wird oder sie das auch nicht machen möchten oder es auch nicht einsehen", sagt Crepinsek.

Die meisten Kunden hätten aber Verständnis für die Situation, so Crepinsek. Doch nicht nur wegen der Testpflicht kämen weniger Kunden. In Corona-Zeiten gebe es nicht so viel, wofür man sich schick machen müsse, sagt die Friseurin. "Viele sind im Homeoffice. Da kommt es nicht so drauf an."

Kunden sagen Termine wegen Testpflicht ab

Auch im Salon Boris in Biberach ist viel los. Geschäftsführer Boris Aierstock ist auch Obermeister der Friseurinnung im Kreis. Er hat von vielen Friseuren ähnliche Geschichten gehört, dass wegen der Testpflicht Kunden ihre Termine absagten. In Biberach gehe das noch, weil es viele Testmöglichkeiten gebe. Im ländlichen Raum gestalte es sich schwieriger, weil dort keine Testzentren installiert seien, die täglich testen, so Aierstock.

Seit Montag muss nach der neuen Corona-Verordnung jeder Kunde einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Wenn es aber zu wenig Testmöglichkeiten vor Ort gibt, ist das für manche Kunden nicht machbar. Zudem muss der Test von einer Apotheke, einem Hausarzt oder in einem Testzentrum gemacht werden. Selbsttests für zuhause gelten nicht.

Schließung würde Schwarzarbeit fördern

Aierstock ist froh, überhaupt wieder aufhaben zu dürfen. Er sieht darin auch eine Anerkennung seines Berufes. Eine Schließung hätte nur wieder Schwarzarbeit befördert. Doch, wenn nun Kunden wegen der Testpflicht wegblieben, könnte das für einige Friseure schwierig werden, so der Innungsobermeister.

Das sei doppelt ärgerlich. "Viele Kollegen haben jetzt teilweise Stundungen veranlasst bei Zahlungen, die jetzt doch irgendwie bezahlt werden müssen. Und die neuen Zahlungsaufforderungen kommen noch dazu", so Aierstock. Wenn jetzt die Umsätze auf niedrigem Niveau blieben, werde es schwierig.

Handwerkskammern fordern Hilfen von der Politik

Deshalb schlagen auch die Handwerkskammern Alarm. Die Handwerkskammer Konstanz fordert die Politik auf, eine praktikable Lösung für die Betriebe anzubieten. Etliche Friseure würden inzwischen staatliche Hilfen vorziehen statt einer Öffnung unter solchen Auflagen, so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in einem Schreiben.