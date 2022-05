Die Stadt Friedrichshafen unterstützt die Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen mit weiteren 233.000 Euro für die Kosten in der laufenden Saison. Der Entschluss im Gemeinderat fiel am Montag einstimmig. Der Zuschuss ist notwendig, da durch die Schließung der ZF-Arena derzeit die Heimspiele des VfB in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm stattfinden müssen. Dadurch kommt es zu hohen Zusatzkosten für den Verein.