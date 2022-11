Vorbereitungen für Großveranstaltungen laufen

Auf dem Messegelände in Friedrichshafen finden am 19. November der Landesparteitag der SPD und die ZDF-Sendung "Wetten, dass...?" statt. Das ist eine Herausforderung für Polizei und Messe.

In knapp zwei Wochen werden auf dem Messegelände in Friedrichshafen beinahe gleichzeitig zwei Großveranstaltungen über die Bühne gehen: die Fernsehsendung "Wetten, dass...?" und der Landesparteitag der SPD. Am Bodensee werden an diesem Tag deshalb unter anderem Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und internationale Stars wie Robbie Williams erwartet. Die beiden Großveranstaltungen an einem Tag zu stemmen, sei eine große Herausforderung für die Messe und die Polizei, bestätigen sie gegenüber dem SWR.

Anspruchsvolle Technik wird installiert

Am 19. November treffen in Friedrichshafen Show und Politik aufeinander. Sein Unternehmen müsse mit beiden Seiten absprechen, was an Logistik und Technik gefordert sei, sagt ein Sprecher der Messe. In den kommenden Tagen beginnen bereits die Aufbauarbeiten, denn vor allem für die Fernsehshow müsse anspruchsvolle Technik installiert werden.

Viele Stars kommen zu "Wetten, dass...?"

Neben Robbie Williams tritt in der von Thomas Gottschalk moderierten ZDF-Sendung auch Sänger Herbert Grönemeyer auf. Zudem werden Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Comedian Bully Herbig zu sehen sein. Mit dabei ist aber auch eine Lokalmatadorin: Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn aus Ailingen im Bodenseekreis.

Einsatzplanung der Polizei hat begonnen

Für die Sicherheit aller Beteiligten und für einen reibungslosen Verkehrsfluss sei das Polizeipräsidium Ravensburg zuständig, erklärt eine Sprecherin. Die Einsatzplanung sei angelaufen. Wahrscheinlich werde die Ravensburger Polizei von der Bereitschaftspolizei unterstützt.