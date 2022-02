Erste Apotheken am Bodensee impfen gegen Corona

Ab sofort gibt es für Impfwillige eine weitere Anlaufstelle. Viele Apotheken im Land bieten eine Corona-Schutzimpfung an, auch am Bodensee, zum Beispiel in Friedrichshafen.

Unter den Apothekerinnen und Apothekern, die bei der Impfaktion mitmachen wollen, ist auch Mirjam Engelhardt, sie ist unter anderem Inhaberin der Seehas-Apotheken in Friedrichshafen (Bodenseekreis). "Viele Patienten haben eine geringere Hemmschwelle, wenn sie die Apotheke aufsuchen." Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erzählt sie unter anderem, wann es in ihrer Apotheke mit dem Impfen los geht und welchen Aufwand es für ihre Apotheke bedeutet, Corona-Schutzimpfungen anzubieten. Online-Portal zeigt, welche Apotheken impfen Der Bundestag hatte im Dezember den Weg für befristete Corona-Impfungen durch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte geebnet. Voraussetzungen sind eine Schulung und geeignete Räumlichkeiten oder die Einbindung in mobile Impfteams. Mittlerweile haben laut ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, gut 6.000 Apothekerinnen und Apotheker die notwendige Schulung absolviert. Das Angebot soll sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen umfassen. Ab Dienstag soll ein Online-Portal freigeschaltet werden, auf dem Impfwillige Apotheken in der Umgebung finden können, die Corona-Impfungen anbieten. Auch Apotheken im Kreis Konstanz impfen Die Landesapothekenkammer listete bis Dienstagmorgen in der Region Bodensee-Oberschwaben insgesamt vier Apotheken auf, die ab sofort gegen Corona impfen. Sie befinden sich in Konstanz, Stockach und Tengen im Kreis Konstanz sowie in Kressbronn im Bodenseekreis.