Airbus Defence and Space mit Sitz in Friedrichshafen und die University of Surrey in Großbritannien haben eine Beschichtung entwickelt. Sie soll Satelliten vor Sauerstoffschäden schützen.

In erdnaher Umlaufbahn sind Satelliten atomarem Sauerstoff ausgesetzt. Dieser bildet sich verstärkt durch die ultraviolette Strahlung und greift die Oberfläche der Raumfahrzeuge an. Um das zu verhindern, wurden beispielsweise Instrumente bislang mit einer mehrlagigen Isolierung umhüllt. Dies wird durch die neue sogenannte Nano-Barriere nun überflüssig, die Ingenieure von Airbus Defence and Space und der University of Surrey entwickelt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Bessere Leistung durch neue Schutzschicht Die Nano-Barriere verbinde sich mit der Oberfläche von Polymer- und Verbundwerkstoffen und schütze sie vor Beschädigungen. Durch die neue Beschichtung erhofft sich Airbus nach eigenen Angaben eine gesteigerte Satellitenleistung.