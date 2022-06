Am 12. Dezember, vor 100 Tagen, hat es in der Region Bodensee-Oberschwaben einen Fahrplanwechsel gegeben – gleichzeitig wurde die Elektrifizierung der Südbahn eingeführt. Die Verkehrsvereine zogen am Montag Bilanz.

Die Initiative Bodensee-S-Bahn hatte zusammen mit Vertretern vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Pro Bahn zu einer Bahnrundfahrt eingeladen. Auf acht Etappen über Lindau, Ravensburg oder beispielsweise Aulendorf (Kreis Ravensburg) haben Politiker aus der Region über Verbesserungen und Probleme auf den verschiedenen Streckenabschnitten gesprochen. Schlechte Anbindung an Lindauer Insel Die erste Etappe führte zum Bahnhof Lindau-Reutin. In Lindau sei die Anbindung an den Insel-Bahnhof schlechter geworden, sagt Christian Moritz vom Fahrgastverband Pro Bahn Bayern. Die Züge aus Stuttgart hielten nun nicht mehr direkt auf der Insel. Dadurch, dass man nun in Reutin umsteigen müsse, bräuchte man nun fast eine Stunde vom Friedrichshafener Stadtbahhnof auf die Lindauer Insel. Vorher hätte das nur eine halbe Stunde gedauert, so Moritz weiter. Dafür sei aber die Verbindung nach Vorarlberg besser geworden. Vertreter von VCD, Pro Bahn und der Initiative Bodensee-S-Bahn sprechen in Lindau- über Probleme auf der Bahnstrecke. SWR Moritz Kluthe Probleme der Bodensee-Gürtelbahn teilweise gelöst Auch bei Ralf Derwing von der Initiative Bodensee-S-Bahn hinterlässt der Fahrplanwechsel einen gemischten Eindruck. So sei positiv, dass sich die Taktung auf der Südbahn-Strecke erhöht habe. Aber auf der Strecke der Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell (Kreis Konstanz) seien Haltestellen verloren gegangen. "Wo Licht ist, ist auch Schatten. Da müssen wir schauen, was auf der Bodensee-Gürtelbahn passiert ist, weil es da einige Herausforderungen gab." Da wurde nachgebessert, das müsse man sich dann ansehen, so Derwing.