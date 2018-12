Mehrere Autos in einem Parkhaus und ein angrenzendes Geschäft haben am frühen Sonntagmorgen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) gebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Bei einem Brand in einer Tiefgarage sind sechs Autos in verschiedenen Stockwerken ausgebrannt. Das Laden- und Wohngebäude in der Innenstadt wurde evakuiert, das Möbelgeschäft brannte voll aus. Acht Personen, die in dem Gebäude wohnen, wurden evakuiert. Vier Menschen mussten wegen leichte Rauchgasvergiftungen behandelt werden.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bislang Unbekannte gegen fünf Uhr am Sonntagmorgen nahezu zeitgleich in der Tiefgarage an der Uferpromenade und dem nahegelegenen Möbelgeschäft Brände legten.

Die Innenstadt in diesem Bereich ist derzeit noch abgesperrt. Insgesamt 90 Feuerwehrleute und über 50 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten waren laut Feuerwehr vor Ort.