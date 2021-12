Friedrich Moch aus Isny startet bei Tour de Ski

Im schweizerischen Ferienort Lenzerheide beginnt am Dienstag die mehrtägige Tour de Ski für Langläuferinnen und Langläufer. An den Start geht auch Friedrich Moch vom WSV Isny (Kreis Ravensburg).

Auf den 21-jährigen Allgäuer wartet ein strammes Programm. Er will laut Deutschem Skiverband alle Wettbewerbe der Skitour bestreiten, diesmal sind es sechs Etappen. In Lenzerheide wird er den Sprintwettbewerb und den klassischen 15 Kilometer Lauf absolvieren. An Silvester und Neujahr geht es weiter in Oberstdorf, wo Moch in der Regel auch trainiert. Beim Abschluss der Tour im italienischen Val di Fiemme will Moch zwei weitere Rennen laufen.

Langläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu. dpa Bildfunk picture alliance dpa Karl-Josef Hildenbrand

Für Olympische Spiele schon qualifiziert

Für Langläufer ist die Tour de Ski ein erster Höhepunkt der Saison, sie gilt als härteste Langlauf-Serie der Welt. Der Fokus vieler Teilnehmer ist aber jetzt schon auf die Olympischen Spiele in Peking gerichtet. Diese beginnen am 4. Februar 2022. Friedrich Moch aus Isny hat sich bereits qualifiziert.