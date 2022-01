1.600 Menschen demonstrieren friedlich gegen Impfpflicht

Rund 1.600 Menschen haben am Neujahrstag in Überlingen (Bodenseekreis) gegen eine Impfpflicht und staatliche Corona-Maßnahmen protestiert. Die Demonstration war angemeldet und verlief nach Angaben der Polizei friedlich, die Veranstalter riefen zu Beginn die Teilnehmenden zu einem respektvollen Umgang auch mit Beamten der Polizei und des Ordnungsamtes auf. Am Silvestertag hatten sich laut Polizei in Ravensburg rund 200 und in Wangen im Allgäu rund 60 Menschen unangemeldet zu sogenannten "Spaziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen getroffen, auch hier sei alles friedlich geblieben.