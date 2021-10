Fridays for Future demonstriert am Mittwoch in Konstanz gegen den geplanten Bau einer zweiten Erdgasleitung im Auftrag der Konstanzer Stadtwerke, einer städtischen Tochtergesellschaft. Der Bau einer solchen Erdgasleitung, erschwere das Erreichen der Klimaschutzziele und helfe nicht dabei Konstanz bis 2035 klimaneutral zu machen, heißt es in einer Ankündigung. Die Demonstration beginnt um 13:30 Uhr.