Am Wochenende sind zwei Freizeitsportler in den Alpen abgestürzt, beide wurden verletzt. Ein Skitourengeher stürzte laut Polizei an der Juppenspitze in Vorarlberg 300 Meter in die Tiefe. Wohl aufgrund seiner Ausrüstung mit Airbag-Rucksack und Helm sei der Unfall relativ glimpflich abgelaufen, so die Polizei. Im Klettergebiet Galerie im Schweizer Kanton St. Gallen stürzte am Sonntag ein Kletterer rund 20 Meter tief ab. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.