Im Kreisimpfzentrum in Ummendorf (Kreis Biberach) haben Impfwillige künftig die freie Auswahl, welchen Impfstoff sie wollen. Es gebe offene Termine für alle Impfstoffe, wobei Johnson&Johnson nur an bestimmten Tagen verimpft werden könne. Weil es genügend freie Termine gebe, stehe das Impfzentrum auch für spontane Termine zur Verfügung, so das Landratsamt.