Erste Freibäder in der Region Bodensee-Oberschwaben öffnen

Die Frei- und Strandbäder am Bodensee und in Oberschwaben bereiten sich auf den Start der Badesaison vor. Einige Freibäder öffnen bereits am Wochenende.

Am Sonntag geht die Freibadsaison beispielsweise in Friedrichshafen-Fischbach (Bodenseekreis) los. Laut Stadt wurde für die neue Saison der Uferbereich im Frei- und Seebad saniert. Auch in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) und in Biberach öffnen die Freibäder am Sonntag für Badegäste. Im Freibad Stefanshöhe in Wangen laufen die letzten Arbeiten vor dem Saisonstart. Pressestelle Stadt Wangen Eine Woche später folgt das Freibad Sigmaringen. Mitte Mai startet dann auch in den meisten anderen Bädern in der Region Bodensee-Oberschwaben die Badesaison - beispielsweise im Freibad der Therme Konstanz oder im Strandbad Friedrichshafen. Keine Corona-Einschränkungen Nach zwei Jahren unter Pandemiebedingungen wird die kommende Saison gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ohne Einschränkungen beginnen. Wegen der Pandemie waren die Bäder in der Region im vergangenen Jahr später in die Saison gestartet. Außerdem galten strenge Hygienevorschriften. Diese fallen nun größtenteils weg. Trotzdem sollen Abstände zueinander eingehalten und FFP2-Masken getragen werden, empfehlen einige Bäder auf ihren Webseiten.