Dank gesunkener Corona-Fallzahlen dürfen auch die Freibäder am Bodensee und in Oberschwaben nach und nach wieder wie Gäste empfangen.

Das Freibad Aquamarin in Wasserburg (Kreis Lindau) beispielsweise freute sich nach eigenen Angaben bereits am Freitag bei der Eröffnung trotz des Regenwetters über geschätzt mehr als 200 Gäste in den geheizten Becken. Friedrichshafen (Bodenseekreis) heißt ab Samstag im Frei- und Seebad Fischbach und witterungsbedingt im Wellenfreibad Ailingen und im Strandbad Friedrichshafen wieder Gäste willkommen.

Historischer Wegzeiger im Strandbad Friedrichshafen SWR Rebecca Lüer

Öffnungen je nach Corona-Inzidenz-Lage möglich

Das Ravensburger Flappachbad will am Dienstag nach Pfingsten die Saison eröffnen. Das Freibad Stefanshöhe in Wangen im Allgäu und das Strand- und Freibad Bad Waldsee planen die Eröffnung am kommenden Wochenende. In der Stadt Biberach hofft man auf weiter sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen im Landkreis und wäre dann am 1. Juni im Freibad betriebsbereit. Am selben Tag empfängt auch das Rheinstrandbad in Konstanz wieder Gäste.

Am 3.Juni öffnet dann voraussichtlich das Freibad Sigmaringen wieder für seine Gäste, das sagte ein Sprecher der Sigmaringer Stadtwerke dem SWR auf Nachfrage. Erst für 12. Juni hingegen ist die Öffnung der Bodensee-Therme in Konstanz vorgesehen.

Nicht alle Freibäder haben schon Öffnungstermine festgelegt, dazu zählen beispielsweise auf SWR-Nachfrage das Freibad Nessenreben in Weingarten. Auch das Freibad im kleinen Tettnanger Teilort Obereisenbach vertröstet seine Badegäste noch per Anrufbeantworter.

Die meisten Strandbäder wie etwa in Konstanz-Horn, -Dingelsdorf, -Litzelstetten oder -Wallhausen haben erst eine Wasseraufsicht vor Ort, wenn die Witterung besser ist und die Wassertemperatur über 14 Grad steigt.

Strenge Corona-Regelungen für Badegäste

Für Freibadgäste gelten die üblichen Corona-Auflagen, also Maske, Abstand, Voranmeldung und entweder aktueller Corona Test, Impf- oder Genesenen-Nachweis. Da im Landkreis Lindau die Sieben-Tage-Inzidenz stabil auf einem Wert unter 50 liegt, sind hier die Corona-Regelungen noch etwas mehr gelockert.