In Friedrichshafen machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit die Freibäder fit für die Saison. Es gebe viel vorzubereiten, so die Stadt. Der Rasen werde gemäht, Umkleidekabinen gesäubert und letzte Arbeiten am Gelände abgeschlossen. In Fischbach wurde der Uferbereich saniert. Zum 1. Mai macht das Frei- und Seebad in Friedrichshafen-Fischbach auf. Zwei Wochen später das Bad in Ailingen und das Strandbad in Friedrichshafen.