An diesem Wochenende soll es in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder richtig heiß werden. Doch nach dem Unwetter der vergangenen Tage bleiben mehrere Freibäder geschlossen.

Nach dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch laufen vielerorts noch immer die Aufräumarbeiten. Auch mehrere Strand- und Freibäder in der Region haben deshalb am Wochenende geschlossen. Hier müssen erst Sturmschäden beseitigt werden.

Hörnle-Strandbad bis mindestens Mittwoch geschlossen

Das größte Strandbad am Bodensee, das Hörnle in Konstanz, bleibt wegen Sturmschäden bis Mittwoch geschlossen. Dort seien zwei Bäume entwurzelt worden, heißt von den Stadtwerken Konstanz. Die Aufräumarbeiten könnten wegen Personalmangels dort erst am Montag beginnen. Am Mittwochabend soll dann entschieden werden, ob ein Teilbereich des Strandbads wieder geöffnet werden kann. Bei der Konstanzer Therme sind Teile der Freibadwiese und eine Rutsche ebenfalls bis Mittwoch gesperrt. Das Schwimmerbecken ist laut den Stadtwerken aber geöffnet.

Das Strandbad Friedrichshafen bleibt am Wochenende ebenfalls geschlossen. Laut Stadt müssen die Sturmschäden an Bäumen auf dem Freigelände noch beseitigt werden. Die übrigen Friedrichshafener Bäder, das Frei- und Seebad Fisch, das Wellenbad Ailingen sowie das Sportbad seien aber geöffnet.

Immer noch sind einige umgestürzte Bäume rund um die Badestelle Ziegelweiher bei Ochsenhausen nicht beseitigt - gebadet werden darf trotzdem wieder. Pressestelle Stadt Ochsenhausen

Badestelle Zielweiher trotz weiterer Aufräumarbeiten wieder geöffnet

In Ochsenhausen (Kreis Biberach) ist die Badestelle Ziegelweiher wieder freigegeben. Sie war wegen umgestürzter Bäume vorübergehend geschlossen. "Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis alle Schäden behoben sind", erklärt Bürgermeister Andreas Denzel in einer Mitteilung. Aufgrund der erwarteten sommerlichen Temperaturen habe man jedoch entschieden, die Badestelle für alle Badefreunde wieder freizugeben.

Ausgenommen seien Bereiche, in denen umgestürzte Bäume noch nicht beiseite geräumt worden seien. Nicht ausschließen will Denzel, dass die Badestelle nochmals komplett geschlossen werden muss, wenn mit größerem und schwerem Gerät abgeknickte oder umgestürzte Bäume entfernt werden.

Das Ravensburger Flappachbad hat dieses Wochenende ganz normal geöffnet. Es sei zur Beseitigung der Sturmschäden nur einen Tag geschlossen worden, so eine Mitarbeiterin gegenüber dem SWR.