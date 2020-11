per Mail teilen

In Stockach (Kreis Konstanz) hat die Sanierung des Freibads begonnen. Laut Stadt wird zunächst ein neuer Schwallwasserbehälter eingebaut. In ihm wird das Wasser, das über den Beckenrand fließt, gesammelt, bevor es weiter in die Filteranlage zur Reinigung fließt. Die Sanierung von Frei- und Hallenbad kosten rund 4,5 Millionen Euro. 1,7 Millionen Euro kommen vom Bund, den Rest finanzieren Stadt und Stadtwerke.