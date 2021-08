Die Sommertour von SWR4 Studio Friedrichshafen geht in die dritte Woche. Reporterin Tina Löschner ist in der Region von Badeplatz zu Badeplatz unterwegs. Sie startet am größten Strandbad am Bodensee.

Das Freibad Horn kennen alle nur als das Hörnle. SWR Tina Löschner Trotz Regen ist die Wassertemperatur im Bodensee immer noch bei 24 Grad. SWR In Badepausen kann man seine Zeit mit einem lebensgroßen Schachspiel vertreiben. SWR Tina Löschner Über 50.000 Quadratmeter Liegewiese bietet das Hörnle SWR Tina Löschner Wege führen durch das natürliche Ufer ins Wasser. SWR Tina Löschner Bademeister Jan Blessing (links) und Stadtarchivar Bernd Glöckler. SWR Tina Löschner