Seminare der Frauenwirtschaftstage beginnen

Am Mittwoch beginnen die Frauenwirtschaftstage in Baden-Württemberg. An vier Tagen sollen landesweit knapp 100 Veranstaltungen stattfinden, auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Zu den Frauenwirtschaftstagen finden ab Mittwoch auch in der Region Bodensee-Oberschwaben diverse Veranstaltungen wie Workshops und Seminare statt. Das diesjährige Motto der Frauenwirtschaftstage lautet "Frauen.Gründen.Zukunft." Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus organisiert die Tage, um die Gleichberechtigung der Frauen in der Wirtschaft und Erwerbstätigkeit voranzutreiben. Esther Straub aus Leuthkirch arbeitet als Co-Geschäftsführerin Esther Straub aus Leutkirch hat beispielsweise bereits geschafft, was vielen Frauen noch verwehrt ist. Sie ist Chefin einer Brauerei und setzt sich für die Förderung von Frauen in ihrem Betrieb ein. Jahrzehntelang war Gottfried Härle alleine Chef der Familienbrauerei in Leutkirch. Jetzt ist Esther Straub mit 32 Jahren gleichberechtigte Co-Geschäftsführerin, in einigen Jahren übernimmt sie den Betrieb. 125 Jahre nach Gründung der Brauerei wird sie die erste Chefin sein. "Man merkt in vielen Situationen noch, dass Unterschiede gemacht werden." Sie habe sich aber einfach immer gesagt, dass es besser ist unterschätzt zu werden. So könne man den einen oder anderen auch überraschen, so Straub. Frauenwirtschaftstage vom Land gegründet Die Frauenwirtschaftstage finden dieses Jahr bereits zum 18. Mal statt. Eingeführt wurden sie vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium. Es will damit auf die Bedeutung der Frauen für das Wirtschaftsleben aufmerksam machen. Workshops zu Frauenwirtschaftstagen in der Region Bodensee-Oberschwaben In Konstanz bietet das Gründungsnetzwerk "farm" eine Reihe von Workshops an, etwa zu Themen wie "Business, Baby & Balance" oder "Gründung in Teilzeit oder Nebenerwerb". In der Biberacher Volkshochschule liegt der Schwerpunkt auf dem Thema "Gründungsfreundliche Kommune". Auch die Städte Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen veranstalten in den kommenden Tagen Workshops. Eine genaue Auflistung aller Veranstaltungen der Frauenwirtschaftstage sind auf der Internetseite des Ministeriums zu finden.

Sendung am Mi. , 19.10.2022 16:00 Uhr