In oberschwäbischen Wahlkreisen kandidieren weniger Frauen als landesweit

Zur Bundestagswahl treten in mehreren Wahlkreisen der Region Bodensee-Oberschwaben deutlich weniger Frauen als Männer an. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts.

Schlusslicht beim Frauenanteil ist in der Region der Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen mit 18,2 Prozent. In den Wahlkreisen Biberach und Konstanz sind jeweils 25 Prozent der Kandidierenden weiblich. Landesweit sind gut 29 Prozent derjenigen, die sich für ein Direktmandat bewerben, Frauen.

Im Wahlkreis Bodensee deutlich höherer Frauenanteil als landesweit

Über dem Landesschnitt liegen die Wahlkreise Ravensburg mit einem Frauenanteil von 33 Prozent bei den Kandidierenden sowie der Wahlkreis Bodensee mit 45,5 Prozent. Der Frauenanteil auf den baden-württembergischen Landeslisten ist mit 28,9 Prozent noch etwas niedriger als in den Wahlkreisen. Es gibt nach Angaben des Statistischen Landesamts große Schwankungen unter den verschiedenen Parteien. So ist bei den Grünen der Frauenanteil mit mehr als 54 Prozent am höchsten, bei der FDP mit rund elf Prozent am niedrigsten.