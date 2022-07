Frauen in Spitzenpositionen immer noch unterrepräsentiert

In Baden-Württemberg sind Frauen in den Spitzenpositionen öffentlicher Unternehmen immer noch unterrepräsentiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Zeppelin Universität in Friedrichshafen (ZU). Untersucht wurden im fünften Jahr in Folge öffentliche Unternehmen von 69 größeren Städten in Deutschland sowie von Bund und Bundesländern. Laut der Studie besetzen die untersuchten baden-württembergische Städte im Schnitt nur jede fünfte Spitzenposition in ihren kommunalen Betrieben mit einer Frau.