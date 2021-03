Eine zusammen mit ihrem Mann in den Kosovo abgeschobene Frau aus dem Kreis Biberach darf wieder nach Deutschland zurück. Das teilte das Interkulturelle Forum für Flüchtlingsarbeit in Biberach mit.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil das Paar fast 30 Jahre lang im Kreis Biberach gelebt hatte und der herzkranke Mann im Kosovo verstarb. Erst vergangenen Sonntag hatte die Flüchtlingsinitiative mit einer Trauerfeier in Biberach an den Tod von Sali Krasniqi erinnert.

Schlechte medizinische Versorgung

Der 62-jährige schwer herzkranke Mann war, fünf Monate nach seiner Abschiebung, am 12. März gestorben. Grund sei unter anderem die schlechte medizinische Versorgung im Kosovo gewesen, so die Kritik des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg. Hätte er in Deutschland bleiben dürfen, wäre er vermutlich noch am Leben, kritisierten am Sonntag rund 100 Bürger und Vertreter von Flüchtlingsinitiativen. Sie forderten die sofortige Rückholung von Krasniqis Frau, die mit ihrem Mann im Oktober abgeschoben worden war. Auch sie sei gesundheitlich angeschlagen.

Nun beschlossen die Behörden: Die Frau darf wieder einreisen und hat drei Monate Zeit, um ihren endgültigen Aufenthaltstatus zu klären.