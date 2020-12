Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls in Ebenweiler im Kreis Ravensburg. Laut Mitteilung war dort am Donnerstag eine 51 Jahre alt Frau bei Reinigungsarbeiten in einer Lagerhalle von einem Gabelstapler gestürzt. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie trotz Notoperation starb. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Firma gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen hat. Dann würden die Behörden wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung ermitteln.