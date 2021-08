per Mail teilen

Eine Frau hat, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, am Wochenende in Weingarten (Kreis Ravensburg) ihrem Ehemann in den Kopf geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Laut Polizei verdichteten sich im Laufe der Ermittlungen die Hinweise, dass die Ehefrau geschossen haben soll. Woher die Waffe stammt, sei derzeit noch unklar. Es habe sich laut Polizei um eine Kleinkaliber-Waffe gehandelt. Wohl auch deshalb hat das Opfer den Schuss überlebt.