Am Bodensee hat eine Frau am Samstagabend ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Wasserschutzpolizei berichtet, war der Neunjährige in der Nähe eines Konstanzer Strandbads auf einen Baum geklettert, der im Wasser stand. Vermutlich brach der Ast, auf dem er saß. Nach Zeugenaussagen stürzte das Kind aus einer Höhe von etwa fünf Meter ins flache Wasser, der See war an dieser Stelle nur rund einen Meter tief. Außerdem standen dort Betonblöcke im Wasser. Eine 31-jährige Frau entdeckte den Jungen, der bewusstlos mit dem Gesicht im Wasser lag. Laut Polizei beatmete sie ihn, bis er wieder zu sich kam. Der Neunjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dem SWR sagte ein Polizeisprecher am Sonntag, der Junge befände sich nicht mehr in Lebensgefahr, er müsse aber noch im Krankenhaus bleiben. Ebenfalls am Samstagabend hat die Polizei in Friedrichshafen einen Mann aus dem Bodensee gerettet. Nach Angaben der Polizei ging der 35-Jährige jedoch die Polizisten nach der Rettung aggressiv an. Er wurde nach dem Vorfall am Samstag in der Notaufnahme begutachtet und dann in eine Psychiatrie gebracht. Er blieb unverletzt. Zuvor hatte ein Zeuge die Einsatzkräfte gerufen, da der Mann nach Hilfe schrie und mutmaßlich am Ertrinken war. Die Besatzung eines Segelbootes und die Wasserschutzpolizei befreiten den Mann daraufhin aus dem Wasser.