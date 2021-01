Am Montagmorgen wurde eine 48 Jahre alte Frau nach einem Schwelbrand tot in ihrem Haus in einem Wohngebiet in Wangen (Kreis Ravensburg) aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, war es in dem Einfamilienhaus aus noch ungeklärter Ursache zu dem Schwelbrand gekommen. Nachdem die Frau am Montag nicht zur Arbeit erschienen war, wurde ihr Leichnam in dem von ihr alleine bewohnten Haus entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache der 48-Jährigen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.