Frau in Flüchtlingsunterkunft mit Messer verletzt

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 29-jährigen Mann. Dieser soll am Samstagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) eine 27-Jährige mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, soll sich der Vorfall im Anschluss an eine Party in der Unterkunft auf dem Zimmer der Frau ereignet haben. Sie konnte demnach flüchten und Hilfe bei Mitbewohnern suchen. Durch den Angriff erlitt sie Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper und an der Hand. Der 29-jährige Tatverdächtige sitzt in U-Haft.