Eine 89-jährige Frau aus Stetten am kalten Markt im Kreis Sigmaringen ist nach einem Sturz gestorben. Die Frau war laut Polizei auf Gehhilfen angewiesen und am Freitag in ihrer Hofeinfahrt gestürzt. Am Sonntag starb sie im Krankenhaus. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt.