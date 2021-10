Seniorin von Lkw überrollt und tödlich verletzt

In Markdorf (Bodenseekreis) ist am Mittwochnachmittag eine Seniorin von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die 82 Jahre alte Frau war mit einem Rollator auf dem Parkplatz unterwegs. Ein Lkw-Fahrer war dabei, mit seinem Fahrzeug rückwärts an die Rampe des Discounters heranzufahren. Dabei übersah der 48-Jährige die Frau und überrollte sie. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Neben der Freiwilligen Feuerwehr war ein Krisen-Interventions-Team vor Ort im Einsatz.