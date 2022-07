per Mail teilen

In Leutkirch (Kreis Ravensburg) ist eine 77 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagnachmittag von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei hat der Lkw-Fahrer die Frau offenbar beim Abbiegen übersehen. Feuerwehrkräfte mussten die 77-Jährige unter dem Lastwagen bergen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.