In Laupheim (Kreis Biberach) soll ein 32 Jahre alter Mann am Freitagabend einer 51-jährigen Frau mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatten sich die beiden zuvor auf einem Parkplatz eines Lokals getroffen. Dort soll der Mann auf die Frau eingestochen haben. Sie starb wenig später im Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Tatverdächtige wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl wegen Mordes. Der 32-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.