Im Konstanzer Industriegebiet ist am Donnerstagabend eine Frau im Vorraum einer Sparkassenfiliale überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei berichtete, war die 33-Jährige gerade in Begriff, eine größere Menge Bargeld an einem Geldautomaten einzuzahlen. Zwei unbekannte Männer folgten ihr in den Vorraum, rissen ihr die Geldmappe aus der Hand und flüchteten mit dem Geld.