Großes Glück im Unglück hat laut Polizei eine 75 Jahre alte Autofahrerin gehabt, die am Mittwoch in Wangen im Allgäu am Steuer ihres Autos ohnmächtig wurde. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, fuhr eine Böschung hinauf, streifte einen Baum, überfuhr einen Parkplatz und prallte dann gegen die Mauer eines ehemaligen Schulgebäudes. Dabei blieb sie unverletzt. Zu Bewusstsein kam sie wieder als sie ein Ersthelfer ansprach. Die Frau wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.