Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshafen ist eine 40-jährige Frau ums Leben gekommen. Brandursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Die anderen Bewohner des Hauses konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.