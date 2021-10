Verlage auf Frankfurter Buchmesse

per Mail teilen

Die Frankfurter Buchmesse hat am Mittwoch begonnen. Dort präsentieren sich auch Verlage aus der Region Bodensee-Oberschwaben, wie etwa der Ravensburger Spiele- und Buchverlag. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Buchmesse deutlich kleiner als früher. Insgesamt sind 2.000 Aussteller vertreten, vor zwei Jahren waren es fast 7.500. Der auf Regional-Krimis spezialisierte Gmeiner-Verlag aus Meßkirch verzichtet auf einen Messeauftritt. Deutlich weniger Besucher, dann lohne sich für den Verlag ein Auftritt nicht, so eine Sprecherin. Der Stadler Buch- und Kalenderverlag aus Konstanz ist zwar vor Ort, jedoch mit geringen Erwartungen, was den Nutzen, wie Kontakte pflegen und knüpfen, angeht. Die Frankfurter Buchmesse dauert bis Sonntag.