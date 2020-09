per Mail teilen

Die Honigernte ist für dieses Jahr abgeschlossen. Nach Meinung der Imker ist sie in den meisten Gegenden der Region besser ausgefallen als im sehr schlechten Honigjahr 2019.

Die Bienen seien zunächst gut durch den Winter gekommen und hätten bei milden Temperaturen schon im Januar mit der Brut beginnen können. Doch die Trockenheit im Frühjahr habe auch den Bienen zugesetzt, so Frank Neumann vom Bienengesundheitsdienst am Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf (Kreis Ravensburg).

Wetter war nicht ideal für Blüten und Bienen

Wenn die Pflanzen unter Wassermangel leiden, trifft das auch die Bienen. Dann ist wenig Nektar vorhanden, für die gleiche Nahrungsmenge müssen sie dann mehr Blüten anfliegen. Das mache den Bienen Stress, so Bienenexperte Neumann. Dazu hatten die Honigsammlerinnen im Frühjahr mit kaltem Ostwind zu kämpfen.

Nach der Honigernte müssen Bienenvölker gefüttert werden

Nach der Honigernte müssen die Imker ihre Bienen nun ausreichend füttern, damit sie auch wieder gut über den nächsten Winter kommen. SWR-Moderatorin Stefanie Baumann hat Bienenexperte Frank Neumann gefragt, wie es den Bienen diesen Sommer ergangen ist und wie es für die Imker nach nach der Honigernte weitergeht.