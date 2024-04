per Mail teilen

Die Fotografen-Familie Lauterwasser hat über Generationen unter anderem die Stadtentwicklung von Überlingen fotografiert. Nun sind die Bilder in einer Ausstellung im Kunstmuseum zu sehen.

Seit 150 Jahren und über mehrere Generationen hinweg sind die Lauterwassers die Fotografen-Dynastie in Überlingen (Bodenseekreis). Nun gibt es im Städtischen Museum eine Ausstellung mit Lauterwasser-Bildern, die die Stadtgeschichte zum Thema haben.

Stadtgeschichte von Überlingen in Fotos festgehalten

Die Fotografen-Familie hat die großen städtebaulichen Projekte ihrer Heimatstadt in Fotos festgehalten. Die Ausstellung im Städtischen Museum Überlingen zeigt anhand der Lauterwasser-Fotografien die Stadtentwicklung seit 1870. Manche Motive werden der heutigen Ansicht gegenübergestellt. Zu sehen sind auch Bilder von wichtigen Anlässen im Stadtgeschehen und Brauchtumsveranstaltungen.

Siegfried Lauterwasser war bekannt als Karajan-Fotograf

Bekannt geworden ist insbesondere Siegfried Lauterwasser mit seinen Fotografien des Dirigenten Herbert von Karajan. Er habe bevorzugt Vertreter der E-Musik fotografiert, erzählt sein Sohn Alexander, der das private Lauterwasser-Archiv in Überlingen verwaltet. Lauterwassers Musiker-Fotos, Dias und Negative dagegen sind mittlerweile in einem Archiv in München.

Es gab keinen ernsthaften Vertreter der E-Musik, sei es nun Sänger oder Dirigent aus der Zeit 1951 bis 1990, den mein Vater nicht fotografiert hätte.

Familie Lauterwasser - 150 Jahre Fotografen-Dynastie in Überlingen. SWR