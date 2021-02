Forscher der Universität Konstanz warnen davor, Beschäftigte zu früh aus dem Homeoffice in die Betriebe zurückkehren zu lassen. Laut Studie berichteten Beschäftigte, die durch Präsenzarbeit regelmäßig engen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen haben, von weitaus mehr Corona-Infektionen als diejenigen im Homeoffice. So hätten sich seit Oktober viermal so viele Befragte infiziert, deren Arbeitgeber eine geöffnete Kantine biete, als Befragte in Firmen mit geschlossener Kantine. Bei Konferenzen mit Anwesenheitspflicht sei die Infektionszahl unter den Befragten seit Oktober sogar um den Faktor acht erhöht, hieß es. Die Konstanzer Forscher untersuchen die Vor- und Nachteile von Homeoffice seit Beginn der Pandemie.