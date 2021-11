In einer Forellenzuchtanlage in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) sind rund 20.000 Jungforellen erstickt. Nach Angaben der Polizei haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die Belüftung der Anlage abgestellt. Der Schalter habe sich auf dem Außengelände befunden. Ob es sich um böse Absicht oder um ein Versehen handelte, sei unklar, so die Polizei. Der Schaden liegt bei etwa 28.000 Euro.